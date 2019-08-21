В Днепре мужчина на Jaguar протянул патрульного, в результате чего тот получил многочисленные травмы.

В Днепре полицейские остановили водителя Jaguar за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с патрульными мужчина резко начал движение и протянул за собой одного из полицейских. Он держался за водительскую дверь.

В результате сотрудник полиции получил многочисленные ушибы. После совершения преступления водитель скрылся с места происшествия.

Это произошло 20 августа около 1.30 по адресу проспект Слободского.

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По городу был введен оперативный план Перехват. Нарушителя удалось задержать, его доставили в отделение полиции. Следователи задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему грозит до трех лет лишения свободы.

К слову, на обочине дороги на улице Короленко в Днепре припаркованный Voikswagen Passat попал в ловушку – под авто провалился асфальт.