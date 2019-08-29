PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

Баканов назначен главой СБУ

Иван Баканов стал главой СБУ. За его назначение проголосовало 319 нардепов.

Баканов назначен главой СБУ

За назначение Ивана Баканова главой СБУ проголосовало 319 народных депутатов. 26 парламентариев выступили против, 22 – воздержались.

Он с 22 мая занимал должность заместителя председателя СБУ.

Читайте: Верховная Рада: онлайн трансляция первого заседания депутатов IX созыва

Во время президентской предвыборной кампании 2019 Баканов был главой предвыборного штаба Владимира Зеленского. Также он с 2013 года руководитель ООО Квартал 95 и ООО Студия Квартал-95.

К слову, Факты ICTV писали, что известно об Иване Баканове.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Что известно об Иване Бакановом: биография главы СБУ
Что известно об Иване Бакановом: биография главы СБУ
Андрій Парубій
СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде – Парубий
Обвинения СБУ в адрес танкера Мрия основаны на Print Screen с новостного сайта – Чалый
Обвинения СБУ в адрес танкера Мрия основаны на Print Screen с новостного сайта – Чалый
СБУ будівля
Выступления Украины на международных соревнованиях под угрозой
Замовне вбивство в Броварах
Убийство двух женщин в Броварах исценировали, чтобы задержать заказчика
СБУ предотвратила теракт накануне Дня Независимости в Сумах
СБУ предотвратила теракт накануне Дня Независимости в Сумах
Штурм вокзала и освобождения заложников – масштабные учения правоохранителей на Волыни
Штурм вокзала и освобождения заложников – масштабные учения правоохранителей на Волыни
наркобарон Амос Дов Сільвер
Вошел в Duty Free. В Борисполе наркобарон сбежал от СБУ перед экстрадицией
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка