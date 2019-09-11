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Зеленский лишил Арьева, Герасимова и Логвинского дипломатических рангов

Президент Украины Владимир Зеленский лишил высшего дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла у нардепов Владимира Арьева и Артура Герасимова и экс-депутата Георгия Логвинского.

Зеленский лишил Арьева, Герасимова и Логвинского дипломатических рангов

Владимир Зеленский лишил высшего дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла у нардепов Владимира Арьева и Артура Герасимова и экс-депутата Георгия Логвинского.

Таким образом президент отменил указы Петра Порошенко №275 (части, которая касается Арьева и Герасимова) и №298 (который касается Логвинского).

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По словам Зеленского, присвоение дипломатических рангов было безосновательным.

К слову, до указа президента, у Арьева был ранг посла как главы комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа, Герасимов возглавлял постоянную делегацию Верховной Рады в ПА ОБСЕ, Логвинский был заместителем Арьева в ПАСЕ.

Напомним, 10 сентября Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса президента.

Источник: Офис Президента

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