Ассоциации промышленных производителей написали письмо Алексею Гончаруку и другим представителям верхушки власти с просьбой реформировать Укрзализныцю.

Ассоциации промышленных производителей обратились к премьер-министру Украины и руководителям других высших органов исполнительной власти с просьбой системно реформировать Укрзализныцю.

Бизнес обращает внимание на необходимость отказаться от точечных решений, таких как инициатива по внедрению автоматической индексации тарифов, которая противоречит стратегии трансформации УЗ. Вместо этого предлагается сфокусировать усилия на комплексном решении проблем государственного оператора железнодорожных перевозок.

В частности, речь идет о создании Национальной комиссии по регулированию транспорта (НКРТ), в задачи которой будет входит установление экономически обоснованных тарифов на перевозки в монопольном сегменте, разделение УЗ на самостоятельные компании по направлениям (инфраструктура, пассажирские и грузовые перевозки), обеспечение их организационной и финансовой самостоятельности и другое.

Соотвествующее письмо было направлено премьер-министру Алексею Гончаруку, министру инфраструктуры Виталию Криклию, министру финансов Оксане Маркаровой, министру экономразвития Тимофею Милованову, председателю Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву, и. о. главы Госрегуляторной службы Олегу Мирошниченко и председателю Набсовета Укрзализныци Шевки Аджунера.

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Среди подписантов письма – Украинская зерновая ассоциация, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины, ОП Укрметаллургпром, Федерация металлургов Украины, Украинская ассоциация производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции УкрФА, Союз химиков Украины, Ассоциация производителей цемента Украины Укрцемент, Ассоциация предприятий стекольной промышленности Стекло Украины.

Бизнес также просит власть обеспечить постепенное преодоление существующих финансовых дисбалансов Укрзализныци.

Имеется ввиду прекращение кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых в объеме почти 13 млрд грн в год, снижение или прекращение налогообложения земель под путями, использование акцизного налога от дизельного топлива, которое потребляет Укрзализныця, на развитие инфраструктуры УЗ путем перечисления 2% с Дорожного фонда на инвестиционные нужды госкомпании.

Напомним, Укрзализныця назначит 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников.

Источник: uaprom.info