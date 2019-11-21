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Приедем проверим: Зеленский поручил мэру Очакова сделать дороги

Президент Владимир Зеленский взял слово с мэра Очакова, что тот весной построит дороги.

Приедем проверим: Зеленский поручил мэру Очакова сделать дороги

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 21 ноября посетил Очаков Николаевской области, констатировал полное отсутствие дорог и взял слово с мэра, что весной они будут.

– Я хочу спросить у мэра Очакова, почему у вас нет дорог. Совсем нет. Мы проехались по городу, и сюда, в порт. Не могли доехать, дорог нет, – подчеркнул Зеленский.

Он спросил у мэра города Сергея Бычкова, когда будут построены дороги.

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На что тот ответил, что дороги в порт вообще до сих пор не существовало и только весной, когда позволит погода, ее сделают за две недели.

– Хорошо, после марта, две недели, приедем проверим, – пообещал Зеленский.

Напомним, что 20 ноября Владимир Зеленский прибыл в Очаков, чтобы встретить бронекатер Никополь, который вернула Украине Россия.

Источник: Укринформ

Фото: Офис Президента

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