Что подарить девушке на Новый год 2020, чтобы порадовать ее – читайте в материале Фактов ICTV.

Подарки на Новый год 2020 для девушки должны быть яркими, нежными и оригинальными. Факты ICTV подготовили для вас несколько беспроигрышных вариантов.

Особенный календарь

Подарите девушке на Новый год 365 вдохновляющих фраз на каждый день. На страницах много мотивации, вдохновения и хорошего настроения.

Подушка

Самый мягкий, самый нежный подарок, да еще и с креативным рисунком или надписью. Есть антистрессовые подушки с прикольными вдохновляющими фразами или с признаниями в любви.

Свитшот

Не секрет, как девушки любят пополнять свой гардероб новыми вещицами. Преподнесите ей оригинальный свитшот с тематическим принтом – и глаза ее будут сиять сильнее солнца.

К тому же их сейчас огромное разнообразие – и с оленями, и снежинками, и Сантой. В общем – на любой вкус.

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Фен с насадками для укладки

Как говорили Софи Лорен, “прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь”. И каждая девушка следит за своими волосами пуще всего, а фен, да еще и насадками, будет ей только в радость.

Набор сладостей

Подарок девушке на Новый год 2020 может быть сладким. Коробка шоколадных конфет или набор восточных сладостей – выберите то, что ей по вкусу. Можно дополнить вкусняшки хорошим вином.

К слову, Факты ICTV писали, где встречать Новый год и куда можно поехать на празднование.