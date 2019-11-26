Украинский режиссер Олег Сенцов в Европарламенте призвал не доверять президенту РФ Владимиру Путину.

Украинский режиссер Олег Сенцов выступил с речью во время заседания Европарламента в Страсбурге.

По его словам, Европа не должна верить президенту РФ Владимиру Путину, “который не хочет мира на Донбассе, а хочет видеть Украину на коленях и влиять на европейскую и мировую политику своим силовым методом”.

Сенцов призвал не договариваться с Москвой за спиной Украины.

– Россия и Путин обязательно обманут.

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Режиссер напомнил о 13 тыс. погибших и сотни пленных украинских военнослужащих на Донбассе. Также Сенцов вспомнил о репрессиях крымских татар со стороны оккупантов, аннексировавших украинский полуостров.

Как сообщалось, сегодня, 26 ноября, Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Андрея Сахарова.

Фото: Европарламент