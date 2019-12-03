В Киев на утро после ночного снегопада на дорогах образовались пробки.

Как свидетельствуют данные сервиса Google Maps, по состоянию на 09.00 утра движение транспорта затруднено в центре столицы на бульваре Шевченко в сторону Бессарабки.

Образуется пробка от Европейской площади в сторону Почтовой.

Затруднено движение по проспекту Степана Бандеры и полностью стоит улица Елены Телиги в сторону метро Дорогожичи.

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Пробка также наблюдается на проспекте Победы и Валерия Лобоновського.

В направлении правого берега Киева пробки есть на всех мостах.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что в центре Киева на два месяца ограничили движение транспорта.