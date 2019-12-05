Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству.

Законопроект №0858 с технико-юридическими правками поддержали 362 народных депутата.

– При внедрении этого законопроекта Госреестр и Госгеокадастр будут действовать в автоматическом режиме обмена информацией. Законопроект обязывает оцифровать все имеющиеся в Госгеокадастре ведомости о ранее выданных государственных актах и зарегистрированных договорах аренды. Также он предусматривает внесение этих ведомостей в кадастр в максимально сжатые сроки и введение предохранителей по поводу подделки документов нотариального типа, – представил законопроект глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский.

Законопроект устанавливает, что если сторона договора желает отказаться от автоматического продления договора аренды земли, то она должна подать в Государственный реестр имущественных прав заявление об этом.

В случае отсутствия такого заявления после окончания действия договора, он продлевается на тот же срок и с теми же условиями.

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Арендная плата за участки, переданные в аренду на земельных торгах, не может быть уменьшена по соглашению сторон в течение срока действия договора аренды, а также при его возобновлении.

Законопроект также предусматривает установление размера гарантийного взноса по лоту на уровне 5% от стартовой цены продажи земельного участка и 50% от стартового размера годовой платы за пользование земельным участком.