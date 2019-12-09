Счет 2:2. Позиции сторон перед встречей в нормандском формате

Нормандский формат был создан, чтобы урегулировать российско-украинскую войну в Донбассе.

До парижского саммита остаются считанные часы, а главной интригой является вопрос, который к повестке дня не имеет никакого отношения. Нормандский формат был создан для урегулирования российско-украинской войны в Донбассе, но, похоже, одним из ключевых моментов переговоров все же станет газ.

Чтобы склонить Банковую к более гибким решениям в вопросе выборов, конституционных изменений и контроля над границей.

Для Москвы, Брюсселя и Киева – транспортировку российского газа в Европу через Украину важный вопрос. Новый транзитный контракт стороны должны заключить до первого января, ведь истекает срок нынешнего. Украина хочет долгосрочное соглашение, чтобы избежать ежегодного шантажа Кремля. Россия лишь на год: до того как запустятся Турецкий и Северный поток-2, которые позволят качать газ в Европу уже без украинской трубы.

Кремль традиционно играет на нервах.

Шантажирует перекрытием вентиля нас и Европу, если мы не заключим контракт на его условиях. В пакете с прямыми поставками российского газа в Украину.

Вряд ли Киев откажется от своих судебных побед и претензий на 22 млрд долларов. Но хитрый кремлевский вождь начал играть на очень чувствительной для украинцев теме.

История не раз доказывала: ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ. Поэтому Зеленскому придется держать двойной удар – не сдать национальные интересы и договориться по газовым вопросам.

Зеленский решил подготовиться и созвал закрытое заседание СНБО накануне тяжелого разговора с Путиным.

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Между тем с внутреннего фронта на Зеленского давит оппозиция. Лидеры трех парламентских фракций призвали президента не допустить компромиссов с Путиным по Крыму, федерализации Донбасса и прекращению международных судебных процессов против России. Под Банковой уже разбили палатки, а на Майдане проходит митинг.

Зато во власти заявляют, что требования оппозиции фактически совпадают с красными линиями, определенными президентом, парламентом и СНБО. Выборы в ОРДЛО только после вывода вооруженных формирований, по украинскому законодательству и под контролем Киева.

Но действительно ли газ можно выменять на Донбасс и насколько оправданы энергетические угрозы Кремля? В Киеве и Брюсселе хорошо знают, что Путин любит использовать газ как оружие, поэтому потенциальные жертвы подстраховались и закачали в хранилища рекордное количество топлива.

Поэтому ни мы, ни европейцы этой зимой не замерзнем. А вот Москва долго держать перекрытый вентиль не сможет. Ведь через Северный поток одним транспортировать необходимые объемы газа в ЕС ей не удастся. Единственный выход – договариваться с Украиной о транзите. Такие переговоры активно продолжаются, что на этой неделе подтвердил Путин.

Поэтому стороны могут договориться по принципу ни нашим, ни вашим. Заключить среднесрочный контракт на пять лет, а долг по решению Стокгольмского арбитража забрать деньгами, а газом.

Но чтобы была выгода от такой комбинации, Газпром будет заставлять к прямым поставкам. В ответ Нафтогаз может настаивать на диверсификации: то есть, чтобы прямые поставки были не единственным, а одним из нескольких источников голубого топлива в Украину.

После парижской встречи украинский парламент должен начать работать над новым законом об особенностях местного самоуправления ОРДЛО, а помощник Зеленского по внешнеполитическим вопросам Ермак заявил, что Киев готов инициировать конституционную реформу по децентрализации. В результате которой отдельные районы Луганской и Донецкой областей могут получить дополнительные полномочия.

Сам Зеленский надеется на обмен пленными в формате всех на всех и полное прекращение огня. А вот на что надеются Меркель и Макрона – вопрос открытый. Ведь этот тандем, похоже, дал серьезную трещину. Учитывая последние реверансы французского президента в сторону Кремля, баланс сил изменился.

Встреча нормандской четверки Наконец наступит мир

Россия не выполнит обязательств

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На позицию Меркель может также повлиять новый шпионский скандал между Германией и Россией. Берлин на этой неделе выслал из страны двух российских дипломатов. Немецкие правоохранители доказали, что к убийству гражданина Грузии неподалеку Рейхстага, которое произошло в конце лета, причастны спецслужбы Кремля. Москва возмущена и обещает симметричный ответ. Таким образом, под ударом может оказаться один из компромиссов парижской встречи – санкции в обмен на мир.

Факты ICTV ранее писали о том, что встреча Зеленского с Путиным состоится после нормандского саммита.