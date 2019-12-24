Сочетание Helpless и Щедрик: The Hardkiss представили песню из нового альбома

Украинская группа The Hardkiss представила акустическую лайв-версию песни Helpless в сочетании с рождественской композиции Щедрик.
Helpless/Щедрик стала первой композицией из альбома Акустика. Live, который был записан во время концертов одноименного проекта.
– Первая ласточка альбома Акустика. Live, который был записан во время концертов одноименного проекта. Песня Helpless получила новое звучание и волшебно сочетается с рождественской народной композицией Щедрик (музыкальная обработка Николая Леонтовича), – написала группа на своем канале в YouTube.
Альбом The Hardkiss Акустика. Live увидит свет уже в начале 2020 года.
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– Теплые эмоции и детские воспоминания сопровождают меня накануне Нового года и Рождества. Делюсь с вами частичкой магии, которую мы создали на акустическом концерте.
Для меня это одновременно самая сильная и сложная композиция концерта, которую я обожаю! – написала Юлия Санина в соцсети.
Ранее украинские певицы Тина Кароль и Юлия Санина презентовали клип на саундтрек к фильму Віддана.