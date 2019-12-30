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Дело Шеремета: адвокаты Дугарь заявили о фальсификации доказательств следствия

Адвокаты Яны Дугарь, которая, по данным следствия, якобы осуществляла слежку за журналистом и фотографировала видеокамеры вблизи места его проживания, заявили о фальсификации доказательств следствия.

Дело Шеремета: адвокаты Дугарь заявили о фальсификации доказательств следствия

Адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь заявили о фальсификации доказательств следствия.

Защитники утверждают, что на видео не Яна Дугарь, а “случайный человек”. Это, в частности, доказывает татуировка, которой нет на руке человека на видео.

Образец видео для экспертизы датирован 11 июлем 2016 года. По словам адвокатов, в настоящее время Яна была за границей.

Есть доказательства и свидетели того, что 16 и 18 июля Дугарь находилась в воинской части 66 в Донецкой области. С 3 июня по 26 сентября она находилась на службе.

Читайте: Убийство Шеремета: адвокат Дугарь заявил о запугивании свидетелей

Адвокаты заявили, что следователи не имеют документов, которые бы доказывали, что она эту часть покидала.

Как известно, Печерский райсуд Киева отправил медика Яну Дугарь под домашний арест до 8 февраля 2020 года.

Источник: Громадське

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