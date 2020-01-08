По итогам 2019 года курс украинской гривны вырос относительно всех валют мира.

По отношению к гривне девальвировали все мировые валюты:

– Меньше всего за 2019 год относительно украинской валюты снизились обменные курсы российского рубля и египетского фунта (по 4,5%), а также таиландского бата (– 7%) и малавийской пятнашки (– 9,3%), — добавляют в Нацбанке.

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По сравнению с 3 января средний курс покупки наличного доллара банками вырос на 1 копейку (до 23,50 грн/$), продажи – снизился на 13 копеек (до 24,01 грн/$).

Средний курс покупки евро банками снизился на 5 копеек (до 26,06 грн/€), продажи – на 19 копеек (до 26,73 грн/€).

Напомним, ранее Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины.