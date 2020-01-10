Не ниже 7,6 тыс. м: рекомендации EASA по полетам над Ираном

После авиакатастрофы Boeing 737 МАУ в Тегеране Агентство по авиабезопасности ЕС (EASA) не рекомендует летать над Ираном на высоте менее 7 620 метров.

– После совещания объединенной группы ЕС по оценке рисков в области авиационной безопасности в Брюсселе EASA в настоящее время рекомендует не совершать полеты на высоте менее 7 620 м, – заявила представитель EASA Джанет Норткотт.

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Ранее EASA также рекомендовало авиационным властям ЕС избегать воздушного пространства Ирака.

Напомним, МАУ отменила все рейсы в Тегеран на неопределенный срок. Некоторые европейские авиакомпании также прекратили полеты в Иран, а США и РФ ввели запрет на полеты пассажирских самолетов над этой страной, а также над Ираком, водами Персидского и Оманского заливов.