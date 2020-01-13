Украинец пытался вывезти в ЕС 55 кг янтаря

Сегодня, 13 января, на украино-румынской границе, а именно на пропускном пункте Порубное, правоохранители во время проверки случайно наткнулись на спрятанный янтарь.

Предприимчивый мужчина, 31-летний буковинец, перевозил камни за рулем автомобиля Mercedes, украинской регистрации. Тайник с янтарем пограничники нашли между пассажирским салоном и багажным отделением микроавтобуса. Перед тем, как пересечь границу, мужчина для удобства расфасовал камни в специальные опломбованные мешки.

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Подозреваемый отказывается комментировать, откуда у него на руках так много янтаря. Правоохранители изъяли камни согласно установленному порядку, сейчас проводится оценка их стоимости.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Рада приняла закон о легализации добычи янтаря – что изменится.

Источник: Государственная пограничная служба Украины