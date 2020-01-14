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Заседание Верховной Рады 14 января (ОНЛАЙН)

Во время заседания Верховной Рады 14 января планирует рассмотреть ряд важных вопросов.

Так, особое внимание Верховная Рада должна уделить законопроекту о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.

Его планируют включить в повестку дня парламента и направить на вывод Конституционного суда.

Читайте: Бюро финансовых расследований и децентрализация: повестка дня Рады 14 января

Для предварительного одобрения народные депутаты также рассмотрят законопроекты об изменениях в Конституцию в вопросах отмены адвокатской монополии и консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады.

Также парламент должен рассмотреть изменения в бюджет Украины на 2020 год.

Кроме того, народные депутаты вынесут на обсуждение законопроекты о сохранении культурных ценностей и социальной защите военнослужащих.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь заседаний Верховной Рады на январь 2020 года.

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