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Безос уступил Арно первое место в списке самых богатых по версии Forbes

В рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes  основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место.

Его состояние сократилось на $760 млн – до $115,6 млрд после того, как акции компании в пятницу, 17 января, просели на 0,7%.

На первом теперь президент Louis Vuitton и Dior Бернар Арно.

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Forbes оценивает его состояние в $117 млрд (увеличилось на $1,9 млрд).

Третье место с состоянием $110,6 млрд занимает сооснователь Microsoft Билл Гейтс.

Безос поступився Арно першим місцем у списку найбагатших за версією Forbes

Кстати, год назад именно Джефф Безос с состоянием $139,9 млрд возглавил рейтинг самых богатых людей планеты, Арно был на четвертом.

Forbes составляет список самых богатых людей мира в реальном времени, ориентируясь на изменения котировок акций принадлежащих им компаний.

Источник: Forbes

Фото: Dreamstime

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