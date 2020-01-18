Безос уступил Арно первое место в списке самых богатых по версии Forbes

В рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место.
Его состояние сократилось на $760 млн – до $115,6 млрд после того, как акции компании в пятницу, 17 января, просели на 0,7%.
На первом теперь президент Louis Vuitton и Dior Бернар Арно.
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Forbes оценивает его состояние в $117 млрд (увеличилось на $1,9 млрд).
Третье место с состоянием $110,6 млрд занимает сооснователь Microsoft Билл Гейтс.
Кстати, год назад именно Джефф Безос с состоянием $139,9 млрд возглавил рейтинг самых богатых людей планеты, Арно был на четвертом.
Forbes составляет список самых богатых людей мира в реальном времени, ориентируясь на изменения котировок акций принадлежащих им компаний.
Источник: Forbes