Принц Гарри впервые прокомментировал отказ от титула

19 января принц Гарри, герцог Сассекский, выступил с речью в Лондоне. Это произошло на одном из мероприятий его благотворительного фонда Sentebale.

Он рассказал о своих переживаниях относительно отказа от королевского титула.

– Я действительно хотел бы продолжать служить королю, Содружества наций и своим военным ассоциациям, не получая при этом бюджетных средств. К сожалению, это оказалось невозможно, – заявил принц.

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Гарри поделился, что ему с женой Меган “дали понять”, что у них нет другого выбора, кроме как оставить королевскую семью.

Принц также добавил, что это было едва ли не самым трудным решением в его жизни.

– Я чувствую глубокую печаль из-за того, что все к этому привело. Было много месяцев переговоров после многих лет испытаний. Я знаю, что не всегда был прав, но у меня не было другого выбора, учитывая, как все развивается, – сказал он.

Ранее Факты ICTV писали, что Меган Маркл и принц Гарри сложили королевские повномочия.