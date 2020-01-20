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Факты / Авіакатастрофа МАУ в Ірані

Украина будет просить допуска собственных следователей к работе в Иране

Украина будет просить, чтобы совместная следственная группа по расследованию сбивания украинского самолета имела полный доступ к работе в Иране.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, позиция Украины остается твердой, независимо от возвращения тел домой.

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– Но в то же время у нас была позиция избежать декларирования знания вперед. Нужно точное и беспристрастное расследование. Уголовное дело, возбужденное в Украине должно быть завершен и мы будем требовать, чтобы совместная следственная группа получила разрешение на работу в Иране, допуск к переговорам диспетчеров и т. д, – сказал министр.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина требует, чтобы ей передали для расшифровки черных ящика сбитого в Иране самолета МАУ.

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