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Ситуация на Донбассе: четыре обстрела, погиб боец ВСУ

На Донбассе 22 января враг четыре раза нарушил режим тишины в зоне Операции объединенных сил, обстреливая позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Работали также снайперы.

В частности, два обстрела штаб ООС зафиксировал в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: Павлополь – с ручного противотанкового гранатомета и Талаковка – из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки.

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Еще два обстрела – в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север – вблизи Майорска и Шум.

К сожалению, есть потери – в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный.

Напомним,  22 января во время выступления на Всемирном экономическом форму в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что на шестом году войны Украина недостаточно мировой обеспокоенности.

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