Гончарук проведет шестое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе

28 января 2020 года в Брюсселе, Королевство Бельгия, под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится Шестое заседание Совета ассоциации Украина-Европейский Союз.

Об этом сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

– Повестка дня предусматривает обсуждение ситуации безопасности на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и имплементации Минских договоренностей, а также положения дел во временно оккупированном Крыму. Во время заседания Совета ассоциации стороны также проанализируют достигнутый прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с Европейским Союзом, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности, – говорится в сообщении.

Делегацию Европейского Союза будет возглавлять высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жосеп Боррель. В заседании также примет участие Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

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В украинскую правительственною делегацию также входят вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр образования и науки Анна Новосад, министр финансов Оксана Маркарова и другие.

Кроме участия в пленарном заседании, Гончарук проведет двусторонние встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосепом Боррелем.

– По итогам 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в 18.15 (по местному времени) состоится совместная пресс-конференция Алексея Гончарука и Жозепа Борреля, – отметили в КМУ.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что к Соглашению об ассоциации с ЕС предложили новое приложение.

Источник: Кабмин