Украинская столица заняла 12-место в мире среди мегаполисов по уровню пробок, а также третью позицию в европейском рейтинге.

По данным рейтинга, киевляне проводит в пробках в среднем 30 минут в день, а в год – 9 дней и 11 часов. К слову, за это время можно спеть посмотреть 200 эпизодов Игры престолов.

На втором месте Стамбул (Турция), а на первом – Москва (Россия).

Рейтинг пробок в Европе:

Всего рейтинг охватил 416 городов. Наиболее загруженные дороги – в индийском городе Бангалор, столице Филиппин – Маниле, и столице Колумбии – Боготе.

Читайте: С комфортом и без тесноты. В Киеве все большую популярность приобретает райдшеринг

Кроме того, в мировом рейтинге присутствуют еще три украинских города: Одесса (18 место), Харьков (29 место) и Днепр (47 место).

Рейтинг пробок в мире:

Ранее Факты ICTV писали, что Украина оказалась в середине рейтинга готовности стран мира к борьбе против эпидемий и пандемий.

Источник: TomTom