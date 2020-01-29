Сколько украинцы будут платить за газ и кому вернут деньги – Коболев о новом рынке

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что в прошлом году никто не был уверен в том, согласится ли Газпром подписать новый газовый контракт.

– Помня 2006 и 2009 годы, когда был создан искусственный кризис на европейском рынке газа. Мы четко понимали, что есть большая вероятность кардинального роста цены газа на рынке Европы, а соответственно и в Украине, потому что его мы импортируем оттуда. Поэтому и правительство, и Нафтогаз к этому готовились, была проделана большая работа, которая имела несколько основных векторов, – заявил Коболев.

В частности, речь идет об усилении позиций для переговоров с Газпромом в декабре 2019 года.

– В рекордные сроки завершили анбандлинг, закачали в хранилища более 20 млрд кубометров природного газа. Мы были полностью готовы к любому кризису. Если бы он состоялся, то Украина, используя собственные запасы газа и ресурсы из Европы, смогла бы пройти этот период. Не только обеспечив всех потребителей, но и удержив цену на гораздо меньшем уровне, чем тот, что ожидал весь рынок, – рассказал глава Нафтогаза.

Он добавил, что Украина была готова, чтобы сдержать стоимость газа для населения в первом квартале 2020 года, поэтому и была предложена идея так называемой гарантированной цены.

– Но к счастью Газпром пошел на мировое соглашение. Мы получили компромиссное решение, а выгодно это для потребителей. Почему? Весь рынок ожидал кризис, создавал запасы. Кризис не состоялась, то теперь рынок перенасыщен газом. Теперь цена на Европейском рынке падает очень быстро. Поэтому мы понимает, что оставлять гарантированную цену было бы просто некорректно. Тем более большинство потребителей не подписывали ее. Поэтому правительство приняло решение корректировать эту цену и сделать ее полностью рыночной, – говорит Андрей Коболев.

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Формула, которая была предложена, помогает получить потребителю максимальную выгоду. Она имеет определенные риски, если цена будет подниматься, но пока это невозможно спрогнозировать. Решение полной рыночной цены были имплементированы, путем уменьшения гарантированной стоимости к среднему значению цены первых 22 дней января. В феврале и марте цена на газ будет определяться по такой же формуле.

Вместе с тем в Нафтогазе планируют в марте предложить всем гарантированную цену, которая не будет меняться и которая будет определена в конце февраля. Таким образом потребитель получит все преимущества рынка.

То есть каждый выбирает для себя сам, каким образом использовать рынок: кто хочет покупать газ по текущей цене с учетом всех колебаний, в кто-то желает иметь стабильную стоимость.

– С 1 мая 2020 мы ожидаем, что на прямые поставки газа украинскому населению сможет выйти Нафтогаз. Сейчас мы это делаем в ограниченном количестве регионов, в частности в Кропивницком. Мы планируем сделать так, чтобы можно было заказывать гарантированную цену на квартал или на весь зимний период, – отметил Коболев.

Также он рассказал кому вернут переплату за загазовай запас.

– Ситуация, на мой взгляд, является приемлемой для потребителей. Мы дали возможность людям приобрести страховку. Газовый запас – это страховка от роста цены. Она стала ненужной. Если во покупаете страховку на автомобиль, а вы не попадаете в аварию, то деньги вам не возвращают. Однако в этом конкретном случае деньги будут возвращены, потому что мы до сих пор не работаем на полноценном рынке, а с 1 мая уже будут другие требования, – добавил глава Нафтогаза.

Кроме того, Коболев подчеркнул, что те запасы, которые сейчас есть в Украине будут продаваться потребителям по текущей цене.

Также Нафтогаз работает над разработкой энергоэффективного рынка.

Как сообщалось, правительство изменило формулу исчисления цены газа для населения, ограничив ее ценой на нидерландском хабе.