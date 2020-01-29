Зону приземления самолета изолировали: США эвакуировали граждан из Китая на Аляску

Самолет примерно с 200 гражданами США, эвакуированными из-за угрозы коронавируса из китайского Уханя, прибыл в город Анкоридж на Аляске.

Самолет авиакомпании Kalitta Air приземлился в городском аэропорту в 21.30 вторника по местному времени (7.30 среды по киевскому времени).

Зону вокруг приземлившегося самолета изолировали. Все вернувшиеся в США американцы пройдут медицинскую проверку на предмет вероятного наличия коронавируса.

Ранее Факты ICTV писали, что ВОЗ не рекомендует эвакуировать иностранцев из Китая из-за коронавируса.

Источник: Anchorage Daily News