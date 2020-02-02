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Из-за вспышки коронавируса: ЕС направил в Китай 12 тонн защитной одежды

С целью борьбы с коронавирусом Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения.

ЕС намерен и дальше оказывать Китаю помощь из-за вспышки коронавируса.

– Как немедленную первую реакцию страны-члены выделили в общей сложности 12 тонн защитного снаряжения, которое уже на пути в Китай, – говорится в заявлении Европейской комисси.

Читайте: Коронавирус из Китая: изменит ли он мировую экономику и как возникали эпидемии

Ранее в ВОЗ сообщили о том, что первую смерть от коронавируса зафиксировали за пределами Китая.

Источник: Европейская комиссия 

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