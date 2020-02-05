Инвентаризация лесов в Украине: законопроект прошел первое чтение

Верховная Рада поддержала законопроект о создании законодательных условий внедрения в Украине национальной лесной инвентаризации в общегосударственном масштабе.

За законопроект №2379 в первом читании проголосовали 374 народных депутата.

Последний раз учет лесов был проведен в 2011 году, сейчас актуальной информации о лесах нет. При этом обобщенные данные лесоустройств не позволяют получить достоверную картину показателей, говорится в пояснительной записке.

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Законопроект призван обеспечить получение информации, необходимой для стратегического планирования ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга окружающей среды, международной отчетности о лесах.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий вырубку лесов в Карпатах.