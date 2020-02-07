Певица Катя Chilly рассказала о деталях создания и исполнения своей новой музыкальной работы.

Песню Печь она исполнит на нацотборе на Евровидение 2020. Ее отрывок недавно появился в сети.

Текст песни Катя не публикует.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ (@stbua) 30 Янв 2020 в 6:58 PST

Лейтмотивом композиции, по словам певицы, является зарождение жизни, наступления смерти и традиции, которые сопровождают человека на протяжении этого отрезка времени.

– Моя песня называется Печь. Печь в человеческом теле – это уровень матки, там, где зарождается жизнь. Эта песня передает традицию, и на нашем выступлении будет представлена ​​не только наша традиция. Шаманы говорят, что кровь земли – это традиционная песня. Мы будем кровью нашей земли.

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Конкурсантка назвала автора первых строк и добавила, что испытывает страх во время исполнения этой песни.

– Начинаться песня будет со слов, которые написал мой сын Светозар. Как-то утром он проснулся и кое-что у меня спросил, а я записала это в тетрадь. Так будет начинаться песня. А потом будет звучать сама песня но, честно говоря, я ее боюсь.

Также Катя Chilly рассказала, в чем она видит смысл участия в нацотборе на Евровидение 2020.

– Моя цель – подарить чувства. Потому что правда только в том, что мы чувствуем.

Недавно Факты ICTV опубликовали биографию певицы Кати Chilly.

Источник: Радіо Промінь

Фото: Katya Chilly