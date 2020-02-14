Луи Си Кей в Киеве - подробности концерта

В мае 2020 американский комик Луи Си Кей даст сразу два концерта в Киеве.

Выступления пройдут во Дворце Украина 14 и 15 мая.

За считанные часы все билеты на шоу 15 мая было раскуплено. Об этом сообщили на сайте артиста.

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Организаторы решили сделать дополнительный концерт, который пройдет за день до основного, 14 мая.

Поскольку Луи будет выступать на английском, зритель за дополнительные 50 грн сможет получить гарнитуру с синхронным переводом на украинский или русский языки.

Стоимость билетов на шоу варьируется от 499 до 1499 грн. Приобрести их можно по ссылке.

Недавно Факты ICTV публиковали афишу самых ожидаемых концертов, которые пройдут в Киеве в этом году.

Источник: Anschlag

Фото: Anschlag