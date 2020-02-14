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Билеты распроданы: комик Луи Си Кей даст дополнительный концерт в Киеве

В мае 2020 американский комик Луи Си Кей даст сразу два концерта в Киеве.

Выступления пройдут во Дворце Украина 14 и 15 мая.

За считанные часы все билеты на шоу 15 мая было раскуплено. Об этом сообщили на сайте артиста.

Читайте: Скандальный комик Луи Си Кей выступит в Киеве Луи Си Кей в Киеве - подробности концерта

Организаторы решили сделать дополнительный концерт, который пройдет за день до основного, 14 мая.

Поскольку Луи будет выступать на английском, зритель за дополнительные 50 грн сможет получить гарнитуру с синхронным переводом на украинский или русский языки.

Стоимость билетов на шоу варьируется от 499 до 1499 грн. Приобрести их можно по ссылке.

Луи Си Кей в Киеве - подробности концерта

Недавно Факты ICTV публиковали афишу самых ожидаемых концертов, которые пройдут в Киеве в этом году.

Источник: Anschlag

Фото: Anschlag

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