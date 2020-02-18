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Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев.

Такая информация утром появилась на сайте Верховной рады. Отмечается, что закон заверен подписью президента.

 

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Теперь детским питанием за счет государства обеспечиваются:

  • дети из малообеспеченных семей;
  • дети, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;
  • дети, пострадавшие в результате военных действий;
  • дети из числа внутренне перемещенных лиц.

Питаться дети смогут в дошкольных, общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях.

Законопроект №0930 был принят во втором чтении еще 16 января. За проголосовали 355 нардепов.

К слову, недавно в Кабмине расширили список детей-льготников, которые могут бесплатно оздоравливаться и отдыхать в детских лагерях.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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