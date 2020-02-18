Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев.
Такая информация утром появилась на сайте Верховной рады. Отмечается, что закон заверен подписью президента.
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Теперь детским питанием за счет государства обеспечиваются:
- дети из малообеспеченных семей;
- дети, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;
- дети, пострадавшие в результате военных действий;
- дети из числа внутренне перемещенных лиц.
Питаться дети смогут в дошкольных, общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях.
Законопроект №0930 был принят во втором чтении еще 16 января. За проголосовали 355 нардепов.
К слову, недавно в Кабмине расширили список детей-льготников, которые могут бесплатно оздоравливаться и отдыхать в детских лагерях.