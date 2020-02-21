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В доме экс-министра Кожары застрелился мужчина – СМИ

В доме, который находится в собственности бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, в селе Чайки Киевской области застрелился человек.

Трагедия произошла около 22.00. Известно, что погиб мужчина 1963 года, он застрелился из пистолета Jericho.

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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По информации источников УНН, самоубийство совершил Сергей Старицкий, который был директором ООО Спорт медиа-проект.

Ранее Факты ICTV писали, что в  Мариуполе сообщили о самоубийстве одного из сотрудников Главного управления Государственной фискальной службы Донецкой области.

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