Украинских рыбаков, задержанных в Азовском море ФСБ РФ, отпустили

Задержанных ФСБ РФ в Азовском море украинских рыбаков отпустили из-под ареста в аннексированном Россией Крыму.

– Только что получена информация, что украинские рыбаки – Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освобождены, – заявил народный депутат Украины Павел Мельник.

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Также он добавил, что Максим Терехов по телефону связался с родными. Мужчина рассказал, что состояние всех рыбаков хорошее и они планируют возвращаться домой на собственном судне.

Напомним, 15 февраля в Азовском море четырех украинских граждан задержали сотрудники “пограничного управления ФСБ РФ по делам Крыма”.