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В Ровно подросток угнал маршрутку с пассажирами

26 февраля в Ровно несовершеннолетний парень угнал маршрутку с пассажирами.

В полицию обратился водитель маршрутки №51, который сообщил, что его транспорт пропал.

16-летний парень заскочил в салон маршрутки, где были ключи и документы, и уехал вместе с трема пассажирами.

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Полиция выяснила, что подросток – житель пригородного села Малый Алексин Ровенского района.

В присутствии отца несовершеннолетнего похитителя патрульные провели тест на наличие алкоголя. Правонарушитель оказался трезвым.

По словам парня, он угнал маршрутку, чтобы покататься. Сейчас выясняются все детали происшествия.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе 12-летний подросток угнал авто и уснул в нем за гаражами.

Источник: Патрульная полиция

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