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КНДР выпустила две неопознанные ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея провела первые испытания своих вооружений в 2020 году.

По словам южнокорейских военных, их соседи выпустили две ракеты.

О снарядах известно мало, за исключением того, что они их пуски прошли с северо-восточного побережья в сторону Японского моря.

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В начале года северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР вернется к ядерным испытаниям, поскольку переговоры между США и Северной Кореей прекращаются.

Как сообщалось, в октябре прошлого года КНДР провела запуск баллистической ракеты Pukguksong-3.

Источник: BBC

Фото: Dreamstime

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