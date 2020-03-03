В Черновцах детей с признаками ОРВИ не будут пускать в школы и детсады

С 4 марта в Черновцах не будут допускать в школы и детские сады детей с признаками ОРВИ.

Об этом заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук во время брифинга.

– Мы усиливаем дезинфекцию в учебных и воспитательных заведениях города. Завтра, 4 марта, во всех школах проведут урок по безопасности жизнедеятельности, во время которого классные руководители расскажут школьникам о том, что такое коронавирус и что надо делать, чтобы не заразиться. Есть просьба к родителям, и соответствующие инструкции должны получить учителя, чтобы не допускали в школы и садики детей с признаками ОРВИ, – сказал он.

Мэр призвал жителей воздержаться от массовых мероприятий и при малейших признаках заболевания оставаться дома и не ходить на работу.

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Каспрук призвал руководителей учреждений, организаций и частных предпринимателей при первых признаках заболеваний у кого-то из работников, отправлять их на лечение.

– Не подвергайте опасности весь коллектив. Нет такого дела, которое надо делать в больном виде, – добавил он.

Напомним, в Черновцах зафиксирован первый случай заражения коронавируса. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.

К слову, в школах и детсадах Киева по утрам будут мерить температуру.