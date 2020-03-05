Новых Санжарах завершается 14-дневный срок обсервации, и экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая готовится к выезду с медцентра Нацгвардии вместе с эвакуированными из Уханя.
– Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни. Самым важным является то, что все эвакуированные из Китая, члены экипажа и команда сопровождения – не имеют заболевания коронавирусом, – подчеркнула она.
Экс-министр также поблагодарила каждому, кто находился с ней в обсервации, за ответственное отношение и понимание.
– Вы молодцы! Надеюсь, их пример поможет обществу осознать необходимость ответственно относиться к своему собственному здоровью и здоровью других, – отметила Скалецкая.
Читайте: В Китае от дыхательной недостаточности умер человек, который излечился от коронавируса
Обратилась она и к коллегам из Министерства здравоохранения:
– Мы все время были на связи, проводили скайп-конференции, подготовили ряд важных решений. А главное – провели масштабную подготовку к появлению коронавируса в Украине. Как показывает практика, медицинская система готова, алгоритмы работают, – подытожила бывший министр.
-
14 дней обсервации в Новых Санжарах: экс-министр Скалецкая упаковала чемоданы / 2 фотографии
Напомним, 20 февраля из пораженного коронавирусом Уханя в Украину прибыл спецрейс с 94 людьми, среди которых 22 – члены экипажа и медперсонал, а также 72 пассажира.
Среди пассажиров, которых поместили в обсервацию в Новых Санжарах – 45 украинцев и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).