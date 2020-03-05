14 дней обсервации в Новых Санжарах: экс-министр Скалецкая упаковала чемоданы

Новых Санжарах завершается 14-дневный срок обсервации, и экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая готовится к выезду с медцентра Нацгвардии вместе с эвакуированными из Уханя.

– Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни. Самым важным является то, что все эвакуированные из Китая, члены экипажа и команда сопровождения – не имеют заболевания коронавирусом, – подчеркнула она.

Экс-министр также поблагодарила каждому, кто находился с ней в обсервации, за ответственное отношение и понимание.

– Вы молодцы! Надеюсь, их пример поможет обществу осознать необходимость ответственно относиться к своему собственному здоровью и здоровью других, – отметила Скалецкая.

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Обратилась она и к коллегам из Министерства здравоохранения:

– Мы все время были на связи, проводили скайп-конференции, подготовили ряд важных решений. А главное – провели масштабную подготовку к появлению коронавируса в Украине. Как показывает практика, медицинская система готова, алгоритмы работают, – подытожила бывший министр.