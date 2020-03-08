8 марта в мире отмечают Международный женский день. Он имеет более чем столетнюю историю и политические корни. Однако сейчас этот праздник уже не ставит целью утверждение равенства.
Это, прежде всего, еще один день в календаре, когда мужчины могут проявить свое уважение и любовь к близким и любимым женщинам заботой и подарками.
В церковном календаре – это День памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.
Он считается учеником апостола Иоанна, его еще называют вождем всей Азии в христианстве.
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Именины сегодня празднуют Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей и Федор.
Приметы на 8 марта
- Воробьи гнезда вьют – холодов больше не будет.
- Услышать стук дятла – к поздней весне.
- Туманный день – лето будет дождливое.
- Если на Поликарпов день лед не сошел – рыбалка весной будет неудачная.
- Если паук 8 марта сплел в доме паутину – к счастью. До Пасхи ее нельзя трогать.
- Громко стрекочут сороки – к новостям или приезду гостей.
Что нельзя делать 8 марта
- Начинать уборку в доме.
- Незамужним девушкам праздновать 8 марта в компании женщин – долго будет одинокой.
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