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Какой праздник сегодня, 8 марта

8 марта в мире отмечают Международный женский день. Он имеет более чем столетнюю историю и политические корни. Однако сейчас этот праздник уже не ставит целью утверждение равенства.

Это, прежде всего, еще один день в календаре, когда мужчины могут проявить свое уважение и любовь к близким и любимым женщинам заботой и подарками.

В церковном календаре – это День памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

Он считается учеником апостола Иоанна, его еще называют вождем всей Азии в христианстве.

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Именины сегодня празднуют Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей и Федор.

Приметы на 8 марта

  • Воробьи гнезда вьют – холодов больше не будет.
  • Услышать стук дятла – к поздней весне.
  • Туманный день – лето будет дождливое.
  • Если на Поликарпов день лед не сошел – рыбалка весной будет неудачная.
  • Если паук 8 марта сплел в доме паутину – к счастью. До Пасхи ее нельзя трогать.
  • Громко стрекочут сороки – к новостям или приезду гостей.

Что нельзя делать 8 марта

  • Начинать уборку в доме.
  • Незамужним девушкам праздновать 8 марта в компании женщин – долго будет одинокой.

Ранее Факты ICTV писали, куда пойти на 8 марта в Киеве и что предлагают заведения столицы.

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