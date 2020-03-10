Почему люстрация в Украине не доведена до конца и кто из чиновников снова на должностях

Закон о люстрации, который приняли в 2014-м, на 10 лет закрывал топ-чиновникам Януковича дорогу к государственным должностям. Жертвами люстрации стали заместитель министра обороны Игорь Кабаненко, заместитель генпрокурора Николай Голомша, председатель Госслужбы по развитию предпринимательства Михаил Бродский.

Всего же упаковали чемоданы почти 900 чиновников разных уровней. Несмотря на это, некоторые фамилии вновь всплыли в политике. Но уже в качестве депутатов, которые под люстрацию не подпадают. Для некоторых люстрация стала настоящим камнем преткновения.

Бывшему главе администрации, а затем офиса президента Андрей Богдану не раз упрекали, что он якобы не вправе занимать эту должность. То же начали говорить и в отношении Сергея Тигипко, когда его рассматривали как претендента на кресло премьера.

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Многие из тех кто был люстрирован сразу пошли в суд. Один из них – Вячеслав Полях, возглавлявший в Генпрокуратуре управление организации работы с документами. Но иск забуксовал в украинских судах. Там дело не рассматривали, потому что вопрос люстрации – в повестке дня Конституционного суда Украины. Тогда Полях обратился в Европейский суд по правам человека и выиграл.

В деле Полях и другие против Украины пятеро, тех чиновников, которые были люстрированы, признаны потерпевшими и получат от государства компенсацию – по 5 тыс. евро каждый. Кроме того, суд в Страсбурге признал ряд норм украинского закона о люстрации противоречащими Европейской конвенции по правам человека.

После этого уже и украинские суды стали выносить решения по искам люстрированных чиновников. Одним из первых выиграл бывший прокурор Киева Сергей Юлдашев, который во времена Януковича был заместителем прокурора Луганщины. Сейчас он ожидает восстановления в должности. И прогнозирует целый вал подобных возвратов.

Это грозит тем, что в некоторых структурах могут появиться по 2 начальника. Такое себе двоевластие. К тому же каждый, кто выиграет дело в суде, будет претендовать на денежную компенсацию – миллионные или миллиардные средства бюджетных средств.

В министерстве юстиции, которое проводило люстрацию, только разводят руками. Случайность или нет, но и Конституционный суд Украины вдруг поторопился с люстрационным вопросом. Конституционный суд как раз вернулся к рассмотрению закона об очищении власти. Но, вопреки ожиданиям, судьи опять не смогли принять ни одного решения.

В министерстве юстиции срочно готовят план Б. Собираются менять закон об очищении власти. И уже вскоре проект подадут в Верховную Раду. Если за этот законопроект проголосуют депутаты, то люстрированных может стать как минимум вдвое меньше. Но где граница обновления бывших в должностях? Общественные активисты иронизируют: так может и до возвращения Азарова и других министров-беглецов дойти.

Сейчас в украинских судах находятся около 600 исков люстрированных чиновников. И все они имеют шансы на выигрыш.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Раде предложили признать утратившим силу закон о люстрации.