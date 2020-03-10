Выводит сперму буйволов и приватизирует заповедники: чем занимается Янукович в РФ

Земля в российском Сочи с живописными видами – чуть ли не на вес золота. Там свел гнездышко Виктор Янукович для своей семьи. Оно – почти копия хонки из Межигорья. Российское же Межигорье стоит в элитном районе, который называется Благодать. Обустраивает Янукович свою благодать с роскошью и размахом.

В интернет попали кадры, как выглядит дом экс-президента. Драгоценные дерево, на полу редкий мрамор. Но самое ценное совсем не то, что внутри дома, а земля возле него. Из-за нее Янукович попал в скандал. Российские СМИ написали: его семья через суд забирает у местных жителей гектара и даже приватизирует заповедные территории.

Каждый новый участок оформляется на гражданскую жену Любовь Полежай – сестру бывшей кухарки Януковича. В прессе даже появилась информация, что у супругов родился мальчик. На отсуженный земли семья Януковича занимается фермерством. И имеет очень необычный бизнес.

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Вместо страусов, которыми так занимался Виктор Федорович, теперь у него целая ферма буйволов в России. И разводит их из-за дорогого и особого санкционного продукта. Сперма буйволов – тот самый продукт, с которым у России проблемы. Из-за санкций, генетический материал нельзя завозить из-за рубежа. Поэтому бизнес идет на ура.

Сколько же можно заработать на этом? По данным Киевского института разведения и генетики животных, за спермодозу дают от 5 до 1000$. Но не только на доходы от буйволов живет семья Януковичей в Сочи. В российском реестре предпринимателей указано, что его жена теперь выращивает рассаду, виноград, овощи и трюфели.

Но конечно, на деньги от фермерства не пошикуешь. Поэтому главным источником, вероятно, остаются оффшорные счета еще со времен президентства. Не оставил без денег Янукович и свою первую жену. Сейчас Людмила Янукович живет в роскошном доме в аннексирована Россией Крыму, вблизи Ялты. Там есть свой пляж, спа, теннисный корт и бассейн.

Изюминка – в магазинах бывшей жены Януковича – то, чего не найдешь в других магазинах. Там много санкционных продуктов. То, что не разрешено одним, пожалуйста – другим. В магазинах бывшей первой леди эксклюзивно можно купить санкционные французские сыры и испанский хамон.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Швейцария еще на год заморозила активы Януковича.