Из-за коронавируса МАУ отменит весной почти 2 тыс. авиарейсов

Международные авиалинии Украины, которые ранее приостановили рейсы в 16 стран мира из-за распространения Covid-19, весной 2020 года отменят около 2 тыс. рейсов.

В МАУ отмечают, что безопасность и здоровье пассажиров и экипажей является приоритетом номер один, поэтому авиакомпания выполняет все требования ВОЗ и Министерства здравоохранения Украины.

— Как и все другие авиакомпании мира, МАУ будет продолжать обеспечивать воздушное сообщение между странами и континентами и одновременно балансировать потребности пассажиров с эксплуатационными проблемами, которые возникли из-за ограничений на въезд, введенные рядом стран. Именно поэтому весной 2020 будет отменено около 2 тыс. рейсов, — говорится в заявлении.

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Пассажирам рекомендуют проверять статус своих рейсов за несколько дней до вылета, а также внимательно следить за правилами въезда стран, в которые они направляются.

Об изменениях в расписании обещают информировать дополнительно на сайте и в соцсетях.

Напомним, 10 марта МАУ приостановила рейсы в 16 стран мира: Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию и Данию.

11 марта по всей территории Украины ввели карантин. Правительство приняло решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.

Источник: МАУ