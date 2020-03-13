В Черновцах объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса. Об этом сообщил городской голова Сергей Осачук.

Все рынки на территории Черновицкой области закрывают, однако продуктовые сектора — исключение. Ограничительные меры будут действовать с 14 марта по 3 апреля.

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— Максимально оставайтесь дома, занимайтесь домашними делами. Также мы призываем ТЦ, супермаркеты, гипермаркеты поддержать эти ограничения ради безопасности наших граждан, — отметил Осачук.

Напомним, в Черновицкой области зафиксировали два новых подозрения на коронавирус. Всего в области госпитализированы восемь человек с подозрением на коронавирус.