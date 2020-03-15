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Под замком в номерах, еду приносят: как живут украинцы на карантине в Египте

В египетском отеле Reef Oasis Beach Resort 5* в Шарм-эль-Шейхе, где украинский закрыли на карантин, гостей не выпускают из номеров, а еду приносят, рассказал и показал фото в соцсети блогер Сергей Наумович.

По его словам, столовые и бары закрыты, а упакованную в пленку пищу приносят в номера.

У бассейнов, судя по фото, нет туристов. На улице можно увидеть только работников гостиницы или других служб в защитных костюмах.

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В то же время блогер утверждает, что в отель якобы продолжают заселять новых туристов.

  • Як живуть українці на карантині в Єгипті
  • Як живуть українці на карантині в Єгипті
  • Як живуть українці на карантині в Єгипті
  • Як живуть українці на карантині в Єгипті
Под замком в номерах, еду приносят: как живут украинцы на карантине в Египте / 2 фотографии

Утром 15 марта стало известно, что в Египте закрыли на карантин туристов из Украины, отдыхавших на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада в гостиницах Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*.

Фото: Сергій Наумович

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