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Карантин в Украине: на авиаперевозки установят граничные тарифы

Министерство инфраструктуры установит предельные тарифы на авиационные перевозки для возвращения украинских граждан из-за рубежа.

– Речь идет о рейсах, которые будут осуществляться авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении с целью возвращения украинских граждан домой, – говорится в сообщении.

Данное решение Кабмина будет действовать на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса Covid-19.

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С 17 марта в Киеве прекращает работу метрополитен до 3 апреля (дата окончания общенационального карантина).

Полностью прекращается междугороднее и межобластное сообщение на автобусах или с помощью железной дороги.

Авиакомпании прекращают все вылеты из страны, кроме рейсов, которые предназначены для эвакуации.

Напомним, депутаты Верховной Рады 17 марта приняли закон о предотвращении возникновения и распространения коронавирусной инфекции. За законопроект проголосовали 344 парламентария.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

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