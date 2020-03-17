Приносят смерть и пытки: тайны самых известных бриллиантов мира

Африканские Конго и Зимбабве, Индийские копи. Обычно драгоценные камни происходят с поистине мистических мест. Но влияет ли это на дальнейшую судьбу его хозяев.

Имя нового обладателя самого большого в мире бриллианта Эрцгерцога Иосифа сразу засекретили. С самого начала камень был окутанный тайнами. Откуда он появился у первого обладателя Эрцгерцога Иосифа — последнего регента Венгрии — неизвестно. Как и то, почему принесет в его жизнь самые большие несчастье.

С разницей в 4 года у Эрцгерцога погибнет 2 детей, несколько раз он становился у руля государства и терял власть за считанные дни из-за многочисленных революций.

Родиной бриллианта считают Индию, как и самого известного в мире проклятого бриллианта Хоуп, то есть Надежда, что стал прообразом Сердца Океана в фильме Титаник.

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Погубил династии Бурбонов от Людовика XIV, затем XV, потом XVI, и вообще отрубили голову и ему и жене Марии Антуанетте. Пострадала и фрейлина Марии, которая надевала бриллиант. Перед смертью ее пытали 8 часов.

Все его хозяева будут умирать.

Жену султана Османской империи Абдуль-Хамид II убьет грабитель. Русский князь Коритовский из-за ревности застрелит свою любовницу. А следующие его обладатели, неизвестна семейная пара погибнет на печальном Титанике.

В последнее этот кровавый бриллиант приобретает ювелир Гарри Уинстон с США и отдаст в дар природоведческому институту. И даже курьера, который доставит его собьет авто.

Знаменитый российский камень тоже назовут проклятым. Хозяева бриллианта Черный Орлов друг за другом будут заканчивать жизнь самоубийством.

Черные бриллианты по выводам экспертов, могут быть вообще не с земли. В их составе содержится редкое соединение титана и азота, которое встречается только в метеоритах. Но ювелиры не верят ни в мистику, ни в космическую версию, только в размер камня.

К слову, картина Вспаханное поле и пахарь голландского художника Винсента Ван Гога была продана на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $81,3 млн.