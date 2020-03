Вакцина от коронавируса: в ВОЗ сообщили о начале испытаний

Ученые начали первое тестирование вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус во время брифинга.

Читайте: В Киеве коронавирус подозревают у военного пенсионера

Гебрейесус отметил, что всего в мире известно более чем о 200 тыс. случаев заражения коронавирусом и 80% из них находятся в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«WHO continues to call on all countries to implement a comprehensive approach, with the aim of slowing down #COVID19 transmission and flattening the curve.

This approach is saving lives and buying time for the development of vaccines and treatments»-@DrTedros #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2020