Муж умершей от коронавируса жительницы Ивано-Франковска госпитализирован

Муж умершей от инфицирования новым коронавирусом жительницы города Ивано-Франковск госпитализирован, его анализы на наличие Covid-19 направлены в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины.
Об этом сообщил главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук.
— Муж умершей находится в изолированном боксе. Проводится полное лечение в соответствии с протоколами по данному пациенту. У него взят мазок, также взят мазок у возможного контактного лица – их сына.
Уже сегодня материалы направлены в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья города Киева, — сказал Савчук.
Главный санитарный врач области также отметили, что сын умершей сейчас находится в самоизоляции, как и медперсонал, контактировавший с женщиной.
— С понедельника в помещении поликлиники проводится дезинфекция, — отметил Савчук.
Кроме того, на данный момент устанавливают других контактных с женщиной лиц.
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Помимо прочего, в ОГА проинформировали, что всего в области проверяется 16 подозрений на коронавирус, госпитализированные находятся в областной клинической инфекционной больнице. Так, уже известно, что 10 подозрений не подтвердились.
Напомним, 20 марта в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них три летальных.
Сейчас коронавирус зафиксировано:
- Черновицкая область — 15 случаев (1 летальный, 1 выздоровел);
- Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
- Киевская область — 2 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Днепропетровская область — 2 случая;
- Ивано-Франковская область — 1 случай (летальный);
- м. Киев — 3 случая.