Мэр Киева Виталий Кличко оценил потери столицы от епидемии коронавируса. По его подсчетам, они составляют около 1 млрд грн.

— Я не исключаю, что эта цифра может увеличиваться. Мы не можем прогнозировать, сколько продлится карантин, — заявил он в эфире Свободы слова на ICTV.

По его словам, в городе действуют два штаба. Первый занимается ликвидацией последствий болезни, а второй — работает в экономическом направлении.

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— В зависимости от ситуации в мировой экономике, мы имеем три развития событий — хороший, более-менее хороший и плохой. Надеемся, что до плохого сценария не дойдет.

Тем не менее, утверждает мэр столицы, доходная часть бюджета, связанная с развитием города, по предварительным расчетам уменьшится.

Но Кличко заверил, что строительство мостов и развязок не остановится.

К слову, из-за распространения коронавируса в Киеве ввели жесткий карантин. Торговые центры, школы и университеты закрыты, общественным транспортом могут пользоваться только работники продуктовых магазинов и аптек, медики, спасатели, военнослужащие, правоохранители и те, кто работает на стратегически важных предприятиях. А в супермаркетах ввели ограничение — один покупатель на 10 кв м.