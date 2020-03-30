Критическая ситуация сложилась на Тернопольщине. В Монастыриском районе заболели сразу более 20 медиков. Местная власть убеждена: инфекцию завезли заробитчане, которые массово возвращаются из Европы домой. Район изолировали.

Черновицкая область под натиском эпидемии собралась полностью закрыться на въезд и выезд. Пропускать будут только грузовой транспорт, необходимый для функционирования экономики региона.

Под удар Covid-19 попал даже начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Болезнь косит и штыки Верховной Рады. Уже шесть народных депутатов попали в больницу с диагнозом коронавирус.

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Кабинет министров собрался на свое заседание и продолжил карантин до 24 апреля. А также объявляет режим чрезвычайной ситуации. Это больше сигнал не для населения, а для местных властей. В областях создают оперативные штабы, которым разрешается даже эвакуировать население.

Страна уже вторую неделю учится жить в форс-мажорных условиях. Теперь на маршруты в городах выходит только коммунальный транспорт. Частные маршрутки отменили. В автобусы, троллейбусы и трамваи впускают только по спецпропускам. Их выдали медикам, аптекарям, коммунальщикам, правоохранителям. Тем, от кого критически зависит жизнь городов.

Но даже с такой козырной карточкой не всем удается вовремя добраться до работы. Кому ехать, а кому дальше ждать удачу — решают полицейские. Они теперь вместо кондукторов.

Жить по-новому приходится и в магазинах. Покупатели выстраиваются в длинные очереди на улице. Внутрь теперь запускают по норме — один человек на 10 квадратных метров торговой площади. На входе обязательный антисептик и одноразовые перчатки. В некоторые магазины даже не пускают без масок. На полу отметки, которые не следует пересекать. Упаковано все, что можно запаковать.

Но к советам о самоизоляции прислушиваются далеко не все. До сих пор на улицах можно увидеть людей без масок. Многие не хотят осваивать онлайн-платежи. А потому идут в зоны риска в банках и на почте.

Детские площадки, несмотря на карантин и угрозу штрафа, много где с детьми. Торговцы иногда также выходят со своим товаром несмотря на запрет. От полиции скрываются во дворах домов. На въездах во многие города появились блокпосты. На них дежурит полиция, нацгвардия, иногда даже стоит бронетехника.

Настоящий армагеддон возник на этой неделе на границах. В полночь 28 марта Украина их закрыла и отменила все пассажирские перевозки. Поэтому накануне на въезд образовались гигантские очереди.

Сейчас власти вынашивают планы еще больше усилить карантинные мероприятия. В Верховной Раде уже лежит законопроект о так называемом локдауне — частичный запрет передвижения на четыре недели. Но решение за парламентом. Страна в авральном режиме готовится к пику эпидемии.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему не нужно идти в церковь во время карантина.