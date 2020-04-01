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Около 90% украинцев считают Covid-19 реальной угрозой — опрос

Если в начале карантина 73% украинцев считали коронавирус реальной угрозой, то в конце марта их количество возросло до 87%. Таковы данные опроса Социологической группы Рейтинг относительно общественных настоев из-за ограничительных мер в Украине.

В то же время 51% опрошенных считают реальной угрозу коронавирус лично для себя и своих семей.

Они также оценили уровень заболеваемости Covid-19 в Украине по пятибалльной шкале:

  • 28% — очень высокий или высокий;
  • 34% — средний;
  • 32% — низкий или минимальный.

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Относительно возможного введения чрезвычайного положения мнения украинцам разделились почти поровну: 49% — за и 43% — против.

Социологическая группа Рейтинг 25-27 марта и 28-30 марта провела опрос 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в форме телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.

По состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине подтверждено 669 случаев инфицирования Covid-19, зафиксировано 17 смертей.

Источник: Рейтинг

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