Забили битами и сожгли: на Львовщине наркоторговцы убили двух подростков

Во Львовской области правоохранители задержали наркоторговцев 18 и 19 лет, которых подозревают в убийстве 16-летней девушки и 17-летнего юноши.

Информацию о подозреваемых нашли оперативники Управления противодействия наркопреступности.

— Злоумышленники тщательно спланировали убийства — выбрали место в лесу близ села Подгорцы, выкопали яму, приготовили орудия совершения преступления и бензин для сожжения тел. 15 марта они заманили юношу и девушку в лес, забили их битой до смерти, тела сбросили в яму, облили бензином, подожгли и закопали, — рассказал начальник ГУ НП во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Читайте: В Киеве мужчину подозревают в убийстве собственного сын

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей — пожизненное лишение свободы.