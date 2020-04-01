Во Львовской области правоохранители задержали наркоторговцев 18 и 19 лет, которых подозревают в убийстве 16-летней девушки и 17-летнего юноши.
Информацию о подозреваемых нашли оперативники Управления противодействия наркопреступности.
— Злоумышленники тщательно спланировали убийства — выбрали место в лесу близ села Подгорцы, выкопали яму, приготовили орудия совершения преступления и бензин для сожжения тел. 15 марта они заманили юношу и девушку в лес, забили их битой до смерти, тела сбросили в яму, облили бензином, подожгли и закопали, — рассказал начальник ГУ НП во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.
Следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.
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Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей — пожизненное лишение свободы.
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Забили битами и сожгли: на Львовщине наркоторговцы убили двух подростков / 5 фотографий
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Источник: Нацполиция
Фото: НацполицияЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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