Как подать документы на брак или развод во время карантина

Украинцы во время карантина могут подавать документы по вопросам государственной регистрации брака/расторжении брака, а также получать консультации по этим вопросам онлайн.

Для этого следует воспользоваться порталом Обращение в сфере ГРАГС, рассказали в Министерстве юстиции.

В случае невозможности подать заявление онлайн с 8 апреля можно прийти на прием в соответствующий отдел ГРАГС по предварительной записи по телефону.

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В министерстве также сообщили, что с начала карантина поженились 5 138 пар влюбленных, а расторгли брак – 1 753.

Напомним, карантин в Украине введен до 24 апреля. Украинцам нельзя находиться в общественных местах без масок, посещать спортивные и детские площадки.

В случае выхода на улицу необходимо брать с собой документы, удостоверяющие личность.